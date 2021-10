Pandemie : Corona und Klimawandel: Wie sich der Kaffeekonsum verändert

Frisch gebrühter Kaffee wird in einer French Press zubereitet. (Archivbild). Foto: Fabian Sommer/dpa

Genf/Hamburg Arbeiten ohne Kaffee geht für viele Menschen nicht. Im Büro gibt es oft schicke Kaffeemaschinen, was aber im Homeoffice tun? Die Pandemie hat den Kaffeegenuss in deutschen Haushalten verändert.

Ein Drittel der Menschen, die im Homeoffice arbeiten, kaufen jetzt hochwertigen, teureren Kaffee als früher, wie eine Umfrage des Kaffeeverbands zeigt. Fast die Hälfte hat über den Kauf einer neuen Maschine nachgedacht, und jeder Fünfte hat das Vorhaben umgesetzt. Bei den Neuanschaffungen liegen Vollautomaten und Kapselmaschinen vor herkömmlichen Filtermaschinen. In einem Vollautomaten werden Bohnen frisch gemahlen, und es können per Knopfdruck tassenweise verschiedene Zubereitungen gewählt werden. In Haushalten mit Homeoffice wird der Umfrage zufolge mehr Kaffee mit Vollautomaten als mit Filtermaschinen gemacht: 41 zu 40 Prozent.