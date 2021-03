Geschäftszahlen : Corona trifft RWE „so gut wie gar nicht“

Essen Für den Energieversorger RWE ist die Corona-Pandemie kein Problem - zumindest bei den Geschäftszahlen. Das vergangene Jahr sei „hervorragend gelaufen“, sagt Vorstandschef Rolf Martin Schmitz.

Die finanziellen Folgen der wetterbedingten Stromausfälle in Texas trüben die am Dienstag vorgestellte letzte Bilanz des scheidenden RWE-Vorstandschefs Rolf Martin Schmitz. Der Manager gibt seinen Posten Ende April an den bisherigen Finanzchef Markus Krebber ab.