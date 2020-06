Börse in Frankfurt : Corona-Sorgen schicken Dax auf Talfahrt

Frankfurt/Main Sorgen vor einer neuen Corona-Infektionswelle haben am Mittwoch wieder um sich gegriffen. Trotz überraschend guter Stimmungsdaten deutscher Unternehmen im Juni ging der Dax auf Talfahrt und büßte seine Vortagesgewinne wieder ein.

Eindringlich warnten Gesundheitsexperten vor einer zweiten Viruswelle in Großbritannien. Es bestehe ein „echtes Risiko“, schrieben sie in einem vom „British Medical Journal“ veröffentlichten Brief. Sie kritisierten die umfangreichen Lockerungen der Pandemie-Maßnahmen in England, die Premier Boris Johnson am Tag zuvor bekanntgegeben hatte. Zudem sprach Österreich nach dem Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh eine Reisewarnung für Nordrhein-Westfalen aus.