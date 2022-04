Neue Regeln : Corona, Mindestlohn, Steuer, Führerschein, DHL: Das ändert sich zum 1. April

Am 2. April laufen die Corona-Maßnahmen in Deutschland aus, doch das ist bei Weitem nicht die einzige Änderung im neuen Monat. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick.

Im April kommen besonders auf Verbraucher und Betriebe einige Änderungen zu. So steigt etwa der Lohn in einigen Branchen, viele Corona-Beschränkungen fallen, Autoreifen werden teurer und beim Paketversand gibt es eine Neuerung.

Neue Corona-Regeln ab 2. April

Mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes laufen nach über zwei Jahren Corona-Pandemie am Samstag, 2. April, nahezu alle Corona-Schutzmaßnahmen aus. Landesparlamente können nur noch weitergehende Beschränkungen beschließen, wenn sie eine kritische Lage in regionalen Hotspots feststellen. Allerdings herrscht Uneinigkeit darüber, ab wann ein Ort als Hotspot bezeichnet werden kann, da kein einheitlicher Schwellenwert festgelegt worden ist.

Das gilt in Restaurant, Schule und Supermarkt

Das gilt in Restaurant, Schule und Supermarkt : Corona-Regeln nach dem 2. April: Wo Test- und Maskenpflicht im Saarland weiter gelten (mit Bildergalerie)

So werden ab dem 3. April Impf-, Test- und Genesungsnachweise im öffentlichen Leben obsolet. In Schulen, Universitäten, Kirchen, Restaurants, Bars, Diskotheken, Schwimmbädern, Kinos, beim Friseur, im Fitnessstudio, im Theater, Geschäften und Supermärkten bedarf es keiner Maske und keines Impfnachweises oder Coronatests mehr. Nur noch in Ausnahmefällen muss überhaupt noch eine Maske getragen werden. Beschränkungen für öffentliche Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich fallen ebenfalls weg. Auch für private Feiern wie Hochzeiten, Taufen und Geburtstage gelten keine Einschränkungen mehr.