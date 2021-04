Corona-Pandemie : Corona-Lockdown lenkt Weinkäufe ins Internet

Mit Staub bedeckte Champagner-Flaschen "Dom Perignon Vintage 2009" in einem Extra-Lager des Logistikzentrums IWL (Internationale Wein-Logistik) des Weinhändlers Hawesko. Foto: Marcus Brandt/dpa

Hamburg Kneipen und Restaurants sind im Corona-Lockdown zu, auch Geschäfte mussten teils schließen. Viele Weinfreunde verlagern ihre Einkäufe daher ins Internet. Ob auch mehr Wein getrunken wird, ist unklar.

„Der E-Commerce-Anteil im Weinhandel ist strukturell im letzten Jahr sprunghaft auf ein höheres Niveau gestiegen“, sagte der Vorstandschef der Hawesko Holding AG, Thorsten Hermelink, am Donnerstag in Hamburg. Er erwartet, dass sich dieser Trend auch nach Ende der Pandemie fortsetzt. Hawesko sieht sich als europaweit führender Fachhändler und ist mit der Marke Hawesko im Onlineverkauf, mit mehr als 300 Läden der Kette Jacques' aber auch im stationären Handel unterwegs.

Neben der Vertriebsschiene Internet, der die Branche auch Bestellungen via Telefon, E-Mail und Fax zurechnet, hat auch der Lebensmitteleinzelhandel von den coronabedingten Verwerfungen profitiert. Allerdings falle der Zuwachs „bei weitem nicht so stark aus wie im E-Commerce“, sagte Hermelink. „Zugleich hören wir von Winzern, dass die Ab-Hof-Verkäufe stark zurückgegangen sind“, berichtete Hermelink. „Im Gesamtabsatzmarkt von Wein machten Käufe vor Ort beim Winzer bisher etwa ein Viertel des Weinmarktes in Deutschland aus.“