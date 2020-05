Kostenpflichtiger Inhalt: Unternehmen bewerten Geschäftslage so schlecht wie seit über zehn Jahren nicht

Besonders die Industrie im Saarland leidet unter der Corona-Krise. Ein Beispiel dafür ist das Werk des Autozulieferers Bosch in Homburg, das Komponenten für Dieseleinspritzpumpen fertigt. Foto: Bosch

Saarbrücken Die Unternehmen bewerten ihre Geschäftslage so schlecht wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Das geht aus dem Lageindikator der Saar-IHK für Mai hervor.

Die Industrie- und Handelskammer rechnet wegen der Corona-Krise mit einer langen Durststrecke für die Saar-Wirtschaft. „Es wird deutlich länger dauern, als wir gedacht haben“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Heino Klingen am Montag. Trotz erster Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen habe sich die Stimmung in den saarländischen Betrieben im Mai gegenüber April noch einmal verschlechtert. So brach der IHK-Lageindikator, den die Kammer über eine Umfrage ermittelt, im Mai um weitere 9,3 Zähler ein und liegt nun mit einem Minus von 8,4 Punkten auf dem niedrigsten Stand seit Januar 2010.