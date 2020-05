SZ-Interview mit Peter Altmaier : „Andere Länder unterstützen ihre Airlines auch“

Berlin Der CDU-Wirtschaftsminister begründet die Rettungspläne für die Lufthansa, über die der Bund derzeit mit dem Konzern verhandelt.

ALTMAIER Das gilt uneingeschränkt. Der Staat sollte, wo immer möglich, der Versuchung widerstehen, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, das war und ist meine Haltung. Bei der Lufthansa geht es aber um etwas anderes: Hier ist ein traditionsreiches Unternehmen, das am Weltmarkt hervorragend positioniert war, durch die Corona-Krise unverschuldet in größte Schwierigkeiten gekommen. Solchen Unternehmen müssen wir helfen: Es geht um Zehntausende Arbeitsplätze und es geht um Deutschlands Position auf den Weltmärkten. Ich habe noch keine ernstzunehmende Stimme vernommen, die dafür plädiert, die Lufthansa und all ihre Beschäftigten in die Insolvenz zu schicken.