Bundesagentur für Arbeit : Corona-Krise lässt Arbeitslosenzahl auch im Juni steigen

Nürnberg Die Corona-Krise lässt die Zahl der Arbeitslosen weiter steigen. Die Kurzarbeit erreicht Rekordnivau. Auch bei Hartz-IV gehen die Zahlen nach oben.

Im April sei der höchste jemals erreichte Stand an Kurzarbeitern in der Bundesrepublik erreicht worden, so die Bundesagentur bei der Vorlage ihrer Monatsstatistik. Demnach waren im April 6,83 Millionen Menschen in Kurzarbeit, nach 2,49 Millionen, die noch im März gemessen wurden.