Autozulieferer : Continental sieht Lerneffekte aus Werksschließungen

Hannover Als der Autozulieferer Continental das absehbare Aus für viele Jobs ankündigte, war die Aufregung bei Gewerkschaftern und Landespolitikern groß. Das Vertrauen im Konzern, so der Chef, sei aber hoch.

Continental-Chef Nikolai Setzer will Lehren aus der teils heftigen Kritik an den Stellenstreichungen und Schließungen in einigen Werken ziehen.

„Natürlich gibt es immer Dinge, die man besser machen kann“, sagte er den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX im Rückblick auf die umstrittenen Entscheidungen. Aus diesen Erfahrungen könne auch das Management lernen. Insgesamt hält er die Abstimmungsprozesse, die größtenteils in die Zeit vor seinem Wechsel an die Unternehmensspitze fielen, jedoch für solide: „Wir waren so transparent, wie es in so einer komplexen Situation möglich war.“ Der Standort Deutschland insgesamt bleibe überdies zentral für Conti.