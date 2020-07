Verschärfung des Sparkurses : Conti will Corona-Talsohle mit Einsparungen überbrücken

Hannover Der Doppelschlag aus Viruskrise und Branchenumbruch trifft die Autoindustrie weltweit. Continental muss seine Kostenziele wegen des Corona-Konjunkturknicks jetzt nachschärfen. Für die Mitarbeiter dürften die Risiken steigen - die Aktionäre bekommen eine Dividende.

Unabhängig von der strukturellen Umwälzung der Branche zu E-Mobilität und Digitalisierung müsse der Konzern kurzfristig noch stärker reagieren, sagte Vorstandschef Elmar Degenhart am Dienstag bei der Hauptversammlung in Hannover. „Das Virus verschärft vor allem den konjunkturellen Rückschlag. Wir justieren unsere Finanzstruktur neu. Wir bauen uns eine Corona-Brücke über die kommenden Jahre.“

Conti steckte schon vor der Pandemie in einem Umbau, bei dem weltweit Tausende Stellen wegfallen könnten. So geht etwa in Westeuropa die Produktion von Pumpen und Verbrenner-Einspritztechnik schrittweise zu Ende. Auch Anzeige- und Bedienelemente sind betroffen. Gleichzeitig werden Mitarbeiter weiterqualifiziert und Stellen besonders im Software-Bereich geschaffen. Bisher wurden 3000 Jobs „verändert“, wie sich das Unternehmen ausdrückt. Etliche Beschäftigte sind inzwischen umgeschult, etliche haben den Dax-Konzern allerdings auch verlassen.

Degenhart wies die Anteilseigner darauf hin, dass die Pandemie tiefe Spuren in der Bilanz hinterlässt. Conti erwartet für das zweite Quartal rote Zahlen. Der April sei bei Umsatz und Ergebnis am schwächsten gewesen. „Der Mai lag über April, und der Juni über dem Mai“, umriss Degenhart eine leichte Erholung. Doch selbst im Juni hätten die Erlöse noch deutlich unter dem Vorjahresmonat gelegen.

Laut Degenhart wird es noch dauern, bis die Folgen der Viruskrise weggesteckt sind: „Weder in Europa noch in Amerika wird sich die Wirtschaft schnell erholen.“ Zulieferer seien in einer „Talsohle“. „Frühestens nach 2025 erreichen wir wieder das Niveau von 2017.“ Im spanischen Rubí und in Nogales (Mexiko) schließt Conti im Rahmen des laufenden Konzernumbaus zwei Werke mit etwa 2700 Beschäftigten.