Gaming Computerspiele-Verband fordert Bereitstellen von Fördergeld

Bei Games-Entwicklern und -Publishern (Produzenten) sind in Deutschland derzeit rund 12.000 Menschen beschäftigt. Zu den größeren Firmen gehört die Deutschlandtochter des französischen Konzerns Ubisoft, der Studios in Düsseldorf, Berlin und Mainz hat. Die Firma entwickelt unter anderem das Strategiespiel „Anno 1800“. Von Crytek aus Frankfurt stammt das Actionspiel „Hunt:Showdown“ und von Deck13 (ebenfalls Frankfurt) das Actiongame „Atlas Fallen“. In „June's Journey“ von Wooga aus Berlin geht es um Kriminalfälle und in „Goodgame Empire“ von Goodgame aus Berlin um Strategieaufgaben.