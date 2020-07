Radikale Einschnitte : Bei der Commerzbank droht angeblich der Abbau von 10 000 Jobs

Die Commerzbank steht vor einem großen Umbruch. Der Abschied des Vorstandschefs ist anscheinend nur das Vorspiel. Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt Die Commerzbank plant einem Zeitungsbericht zufolge harte Einschnitte. Im Zuge ihrer Neuausrichtung will sie insgesamt rund 10 000 Stellen streichen, was in etwa jeder vierten Stelle entspricht.

Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf mehrere mit dem Thema vertraute Quellen. Der Großteil des Arbeitsplatzabbaus solle dabei auf das Filialgeschäft und das sogenannte Backoffice, also zum Beispiel beispielsweise die Buchhaltung entfallen.

Die Planungen der Bank sehen demnach vor, 800 der aktuell 1000 Filialen zu schließen. Parallel wolle das Institut jedoch 300 bis 400 sogenannte Service Points betreiben, in denen nur wenige Mitarbeiter arbeiten. Unter dem Strich blieben somit 500 bis 600 Niederlassungen. Außerdem ist dem Handelsblatt zufolge im Firmenkundengeschäft der Abbau von tausend Stellen geplant. Die Pläne seien am Mittwoch dem Aufsichtsrat vorgestellt worden.

Mit den Einschnitten im Firmenkundengeschäft lege das Finanzinstitut nun in einer seiner wichtigsten Sparten eine Kehrtwende hin, heißt es indem Zeitungsbericht. Ende 2019 hatte die Firmenkundensparte demnach noch angekündigt, in Deutschland 150 neue Vertriebler einzustellen. Zudem habe die Bank das Geschäft mit Mittelständlern in Frankreich, Italien, Österreich und anderen europäischen Ländern ausbauen wollen.

Am Mittwoch hatte der Aufsichtsrat das Rücktrittsangebot von Vorstandschef Martin Zielke angenommen, der bis spätestens Ende des Jahres aus dem Amt scheidet. Abschließend festgelegt und beschlossen werden soll die neue Strategie wohl erst, wenn ein neuer Vorstandschef gefunden ist. Wenn wie erwartet ein interner Kandidat zum Zuge komme, wird ein Großteil der Pläne vermutlich Bestand haben.

Anscheinend reagiert die Bank damit auf die Ungeduld von Großinvestoren wie Cerberus, nachdem die im Herbst 2019 von Zielke vorgestellten Einschnitte nicht wirklich überzeugten: Etwas weniger Personal, etwas weniger Filialen, Eingliederung der Online-Tochter Comdirect. Den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der polnischen mBank blies der Commerzbank-Vorstand ab, weil sich die Preisvorstellung im Markt aktuell nicht durchsetzen ließ.