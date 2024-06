Betrugs-Skandal Commerzbank schöpfte bei Wirecard früh Verdacht

So beschloss die Bank demnach, erst bei der nächsten fälligen Verlängerung des Konsortialkredits auszusteigen - doch vorher meldete Wirecard Insolvenz an. Auch Chromik merkte an, dass die Finanzaufsicht Bafin und die deutsche Justiz zu diesem Zeitpunkt im Frühjahr noch in die andere Richtung marschierten und stattdessen prüften, ob Wirecard Ziel krimineller Machenschaften von Aktienspekulanten sein könnte. „Der Exit aus einem Dax-Konzern wäre einmalig in der Geschichte der Bank gewesen“, sagte Chromik. „Wir wussten nicht, ob wir nicht komplett falsch liegen und dann als Deppen am Markt dastehen.“