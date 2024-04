Energie CO2-Ausgleich in der Kritik: Kann Erdgas klimaneutral sein?

Neben Waldschutzprojekten werden unter anderem auch Gaskraftwerke herangezogen. Mehrere Kraftwerke aus Indien, China und Singapur seien von der Nichtregierungsorganisation Verra offiziell als Klimaschutzprojekte gelistet werden, so Correctiv. Deren CO2-Gutschriften tauchten in den Portfolios von acht Gasversorgern auf. Verra betreibt laut Correctiv ein großes Register für Kompensationsmaßnahmen. In einem Fall in Indien wird die Anrechnung laut Correctiv beispielsweise damit begründet, dass ohne den Bau dieses Gaskraftwerks ein emissionsintensiveres Kraftwerk gebaut worden wäre. „Den Einsatz von fossilem Gas kann man nicht durch den Einsatz von fossilem Gas an anderer Stelle rechtfertigen“, erklärte dazu Carsten Warnecke von New Climate Institute in Köln.