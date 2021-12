Auto : Chinesischer Konzern bei Daimler mächtiger als bekannt

Im Werk der Beijing Automotive Group (BAIC) in Peking werden Personenkraftwagen montiert. Der chinesische Daimler-Partner hat sich zu einer höheren Beteiligung an dem Stuttgarter Autohersteller bekannt. Foto: Rolex Dela Pena/EPA/dpa

Stuttgart Der Pekinger Autokonzern BAIC hat sich fast zehn Prozent der Anteile von Daimler gesichert und ist größter Einzelaktionär. Der Stuttgarter Dax-Konzern ist nun zu fast 20 Prozent in chinesischer Hand.

Mit der höheren Beteiligung zog die Beijing Automotive Industry Corporation (BAIC) nach bisher bekannten Zahlen am Gründer ihres Konkurrenten Geely, Li Shufu, vorbei. Dieser hielt laut Daimler zuletzt 9,7 Prozent der Aktien, so dass sich der Dax-Konzern zu fast 20 Prozent in der Hand von zwei chinesischen Großaktionären befindet.

Bekenntnis zu erfolgreicher Allianz

Daimler-Chef Ola Källenius begrüßte den jüngsten Schritt: „Die Beteiligung von BAIC an Daimler spiegelt das Bekenntnis zu unserer gemeinsamen erfolgreichen Allianz bei Produktion und Entwicklung im weltweit größten Pkw-Markt wider.“ BAIC habe in einer Vereinbarung bestätigt, den Anteil an Daimler nicht weiter zu erhöhen. Im Gegenzug ist der Stuttgarter Autokonzern mit 9,55 Prozent an der börsennotierten BAIC-Tochter BAIC Motor beteiligt.