Erneuter Rückgang möglich : Chinas Wirtschaft wächst langsamer - Neue Zahlen erwartet

Chinas Wirtschaft wächst nur noch langsamer. Dazu legt das Statistikamt neue Zahlen vor. Foto: Yu Fangping/SIPA Asia via ZUMA Wire/dpa.

Peking Die chinesische Wirtschaft wächst nur noch langsamer. Das nationale Statistikamt legt an diesem Freitag in Peking die neuen Wachstumszahlen für die zweitgrößte Volkswirtschaft im dritten Quartal vor.

Als Ursachen gelten der seit mehr als einem Jahr anhaltende Handelskrieg zwischen China und den USA, die Verunsicherung von Investoren und die chinesischen Bemühungen, gegen die wachsende Verschuldung im Lande anzugehen. Nicht nur in den USA und weltweit geht die Nachfrage nach Waren „Made in China“ zurück - auch die Binnennachfrage in China wird schwächer.