Neue Handelszahlen : Chinas Außenhandel bricht wegen Coronavirus ein

Peking Die Lungenkrankheit belastet die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt enorm. Das hat auch für den wichtigen Handelspartner Deutschland deutliche Folgen. Nur langsam laufen die Geschäfte wieder an.

Chinas Außenhandel ist vor dem Hintergrund der Coronavirus-Epidemie stark zurückgegangen. Erstmals seit dem Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 legte die Pekinger Zollverwaltung am Samstag Handelszahlen vor.

Rund um das chinesische Neujahrsfest, das in diesem Jahr auf den 24. Januar fiel, haben so gut wie alle Unternehmen in China ohnehin geschlossen, weshalb die Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs vor allem ab Februar spürbar waren. Nur langsam nehmen Fabriken und Unternehmen die Arbeit wieder auf.