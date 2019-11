Handelskonflikt : Chinas Präsident Xi gibt sich kämpferisch

Peking Der Handelskrieg mit den USA belastet die Weltwirtschaft. Peking will zwar eine Einigung, scheut den Konflikt allerdings nicht.

China bemüht sich nach Darstellung von Staats- und Parteichef Xi Jinping engagiert um eine erste Vereinbarung im Handelskrieg mit den USA. Die zweitgrößte Volkswirtschaft habe aber keine Angst vor einer anhaltenden Auseinandersetzung. „Wenn notwendig, werden wir zurückkämpfen, aber wir arbeiten aktiv daran, keinen Handelskrieg zu haben“, sagte der chinesische Präsident am Freitag in Peking. US-Präsident Donald Trump sagte in einem Interview mit dem Sender Fox News, die Chancen für ein Abkommen stünden „sehr gut“. Es gefalle ihm aber nicht, dass China von Ebenbürtigkeit bei dem Deal spreche.