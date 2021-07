Börse in Frankfurt : China-Sorgen beenden Gewinnserie des Dax

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat am Montag seine jüngste Gewinnserie unterbrochen. Auf die Stimmung der Anleger drückte eine weiter zunehmende Regulierung der chinesischen Privatwirtschaft durch die Regierung.

Der deutsche Leitindex fiel nach vier Gewinntagen in Folge um 0,32 Prozent auf 15.618,98 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 0,21 Prozent auf 35.088,55 Zähler.

Am Wochenende hatte die chinesische Regierung eine Reform des privaten Bildungssektors angekündigt. Unternehmen, die Schullehrprogramme anböten, dürfen demnach keine Gewinne erzielen oder an die Börsen gehen. „Niemand weiß, wie stark sich die jüngste Regulierungswelle möglicherweise auch auf heimische Unternehmen auswirken kann“, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

Derweil hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Juli überraschend eingetrübt, wie der Rückgang des Ifo-Geschäftsklimas zeigte. „Die deutsche Wirtschaft hat das Wachstumshoch durchschritten“, resümierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein. Im Herbst werde die deutsche Wirtschaft vom Aufholmodus in den Normalmodus wechseln.