Geldpolitik China senkt Mindestreserve zur Unterstützung der Wirtschaft

Experten hatten schon länger gewarnt, dass China sein selbst gestecktes Wachstumsziel von rund fünf Prozent in diesem Jahr unter anderem wegen der Immobilienkrise und des schwachen Konsums im Inland nicht erreichen könnte. Der offizielle Bericht des Politbüro-Treffens stellte etwa mehr Staatsausgaben und Hilfe für die Immobilienbranche in Aussicht - ohne genaue Details zu nennen. An Chinas Finanzmärkten löste die Nachricht sowie Gerüchte über die Sonderausgabe von Staatsanleihen, um den schwächelnden Konsum anzukurbeln, eine Kurs-Rally aus.