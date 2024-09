Europäische Firmen in Fernost China bald unattraktiv? EU-Kammer fordert Handeln Pekings

„Die Berechenbarkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz, die den chinesischen Markt für ausländische Unternehmen so attraktiv gemacht haben, nehmen weiter ab, und das Geschäftsumfeld ist noch politisierter“, hieß es in dem Papier. Dazu komme nun laut Kammerpräsident Jens Eskelund, dass sich die wirtschaftliche Lage in China verschlechtere. „Es fühlt sich ein wenig so an, als hätte die chinesische Wirtschaft Long Covid“, sagte er. Nach der Corona-Pandemie habe sie es bislang nicht geschafft, wieder vollständig auf die Beine zu kommen.