Elektronik : Chefwechsel bei Infineon: Letzte Hauptversammlung einer Ära

Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender Infineon, übergibt in seiner letzten Hauptversammlung den Chefposten an seinen Nachfolger. Foto: Sven Hoppe/dpa

Neubiberg Reinhard Ploss hat zum letzten Mal als Infineon-Chef den Aktionären sein Unternehmen erklärt. Ende März übergibt er den Konzern in gutem Zustand an seinen Nachfolger.

Dass der Konzern, der in den Nullerjahren in eine existenzielle Krise geraten war, heute „hervorragend“ dastehe, sei ganz wesentlich das persönliche Verdienst von Ploss, betonte Aufsichtsratschef Wolfgang Eder.

Unternehmen surft auf Nachfrage-Welle

Und das Unternehmen investiert massiv. Erst vergangenes Jahr ging - zum angesichts der Chipkrise perfekten Zeitpunkt - ein neues Werk im österreichischen Villach an den Start. Für das nächste soll in wenigen Monaten der Bau beginnen: Es entsteht für gut zwei Milliarden Euro in Malaysia, wie Infineon am Morgen vor der Hauptversammlung ankündigte, und wird dann die dritte Fabrik des Konzerns am dortigen Standort Kulim sein. Dort sollen ab 2024 Halbleiter aus Siliziumkarbid und Galliumnitrid entstehen. Wenn das Werk auf voller Auslastung fährt, soll es für zwei Milliarden Euro Jahresumsatz sorgen.