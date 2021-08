Was die Insolvenz bedeutet : So geht es jetzt mit „Charlotte Eismanufaktur“ weiter

So geht es jetzt mit „Charlotte Eismanufaktur“ weiter

Was die Insolvenz bedeutet

Tholey Warum es gar nicht mal so schlecht für Mitarbeiter und Schleckermäulchen aussieht — und was der Insolvenzverwalter vorhat.

Schock für alle Eis-Liebhaber und noch viel mehr für alle Beschäftigten des Saar-Unternehmens: Die Tholeyer Firma „Charlotte Eismanufaktur“ hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen hatte bereits am 12. August einen Insolvenzantrag gestellt – jetzt hat das Saarbrücker Amtsgericht das Insolvenzverfahren über das Vermögen eröffnet. Aber was bedeutet das genau für die Beschäftigten? Und was für Das Eis mit dem Blütenlogo? Wird es die Süßigkeit wieder geben?