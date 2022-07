Urabstimmung in der Hauptferienzeit geplant : Piloten-Streik könnte das bisherige Chaos an deutschen Flughäfen noch zuspitzen

Frannkfurt Die Piloten-Gewerkschaft Cockpit bereitet die Urabstimmung zu einem unbefristeten Streik bei der Lufthansa vor. Grund sind die bisherigen Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag, die feststecken. So droht Urlaubern in der Hauptreisezeit zu den schon herrschenden Schwierigkeiten weiteres Ungemach.

Mitten in der Hauptreisezeit steigt bei der Lufthansa die Streikgefahr. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) will unter den rund 5000 Piloten der Kerngesellschaft Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo eine Urabstimmung starten, wie aus einem internen Papier hervorgeht, das der Deutschen Presseagentur (dpa) vorliegt. Bei einer Zustimmung wären unbefristete Streiks möglich.

Ein Lufthansa-Sprecher erklärte, dass man weiterhin eine Lösung am Verhandlungstisch anstrebe. An dem verabredeten Verhandlungsplan halte man fest. „Wir wollen gemeinsam zukunftsfähige Lösungen erarbeiten, die sowohl die erhöhte Inflation als auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens berücksichtigen.“ Auch die VC betonte ihre weitere Gesprächsbereitschaft.

Engpässe bereits seit Wochen wegen Mangel bei Bodenpersonal

Schon seit Wochen kommt es wegen Engpässen beim Personal in erster Linie am Boden, aber auch in der Luft zu Verspätungen und Annullierungen. Bei der Abfertigung, der Sicherheitskontrolle sowie beim Gepäck gibt es massive Probleme. Neue Mitarbeiter sollen aus der Türkei angeworben werden. Experten gehen aber davon aus, dass die angespannte Lage so schnell nicht in den Griff zu bekommen sei. Allein die Lufthansa hatte für die Sommermonate Juli und August an die 6000 Flüge gestrichen.