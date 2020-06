Corona-Impfstoff : CDU-Wirtschaftsrat: Brauchen Ausstiegsszenario bei Curevac

Der Bund beteiligt sich an Curevac. Das gefällt nicht allen in der CDU. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin Der Bund steigt im Rennen um einen Corona-Impfstoff bei Curevac ein. Der deutsche Corona-Impfstoff-Entwickler erhält eine Finanzspritze, die Regierung mehr Sicherheiten. Doch das Vorgehen hat nicht nur Befürworter.

Generalsekretär Wolfgang Steiger sagte der dpa: „Wir brauchen für diese Beteiligung ein verbindliches Ausstiegsszenario. Wir müssen auch in Krisenzeiten an den Prinzipien unserer Sozialen Marktwirtschaft festhalten, die unser Land erst erfolgreich gemacht haben. Dazu gehört die Zurückhaltung des Staates bei Eingriffen in die Eigentumsordnung.“