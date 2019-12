Weg aus der Billig-Ecke : Burger King will schicker und teurer werden

München Burger King ist die Nummer zwei der US-Schnellrestaurantketten. Damit will sich das Unternehmen nun nicht mehr abfinden.

Verkauf an Schweizer Gategroup : Verdi will am Montag Lufthansa-Catering LSG bestreiken

Dabei arbeitet die Kette nach Angaben seines Deutschland-Chefs hauptsächlich mit großen Franchisenehmern zusammen, so an Bahnhöfen mit der Station Food GmbH, an der die Deutsche Bahn mit ihrer Tochter Station&Service AG beteiligt ist. „In Kooperation mit Echo werden wir in den nächsten fünf Jahren 130 Restaurants in Esso-Tankstellen eröffnen, das erste davon in Kürze in Frankfurt“, sagte Baron.