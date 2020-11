Ab dem Jahr 2022 : Bundestag beschließt Plastiktüten-Verbot

Berlin Die Plastiktüte wird aus den Supermärkten ab 2022 verbannt. Doch die Opposition reagiert verärgert. Den einen geht das „Mini-Gesetz“ nicht weit genug, die anderen sehen einen „ungerechtfertigten Eingriff in den Markt“.

AfD und FDP sehen in der Maßnahme hingegen einen ungerechtfertigten Eingriff in den Markt ohne nachweisbare Vorteile für die Umwelt. So verwies der AfD-Abgeordnete Andreas Bleck unter anderem darauf, dass durch eine freiwillige Regelung der Plastiktüten-Verbrauch in Deutschland binnen weniger Jahre um fast zwei Drittel gesunken sei. Das Plastiktüten-Verbot sei deshalb „das sinnloseste umweltpolitische Verbot dieser Legislaturperiode“.