Konjunktur : Bundesregierung rechnet erst 2022 mit kräftigem Aufschwung

Berlin Für das kommende Jahr rechnet die Bundesregierung mit einem Wachstum von 4,1 Prozent. Bei der Inflationsrate wird bereits zum Jahreswechsel 2021/22 wieder ein deutlich niedrigeres Niveau erwartet.

Der geschäftsführende Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte am Mittwoch in Berlin, Deutschland sei nach der Corona-Krise wieder auf dem Wachstumspfad. In diesem Jahr komme es angesichts der aktuellen Lieferengpässe und weltweit hoher Energiepreise aber nicht zum erhofften „Schlussspurt“. Im kommenden Jahr gewinne die Wirtschaft deutlich an Fahrt.