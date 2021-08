Preisbindungen : Bundeskartellamt: Bußgeld gegen Schulrucksack-Hersteller

Schulranzen stehen in einem Klassenraum. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn

Bonn Ein Hersteller von Schulranzen hat dem Einzelhandel Mindestpreise vorgeschrieben. Eine unzulässige Einschränkung des Wettbewerbs, findet das Bundeskartellamt.

Das Bundeskartellamt hat gegen den für Marken wie ergobag und Satch bekannten Schulrucksack-Hersteller Fond Of ein Bußgeld von rund zwei Millionen Euro verhängt wegen Einschränkung des Preiswettbewerbs.

„Das Unternehmen Fond Of hat über Jahre hinweg Mindestpreise für seine Schulrucksäcke und -taschen vorgegeben und dafür gesorgt, dass die beteiligten Händler diese Preise nicht unterschreiten“, berichtete Kartellamtspräsident Andreas Mundt am Dienstag in Bonn.