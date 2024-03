Geschichte der Reichsbank Bundesbank-Vorgängerin „willfähriger Handlanger“ in NS-Zeit

Als Vorgängerin der Deutschen Bundesbank hat die Reichsbank nach Einschätzung von Forschern bedeutend zum Funktionieren des NS-Systems in den Jahren 1933 bis 1945 beigetragen. Seit spätestens 1936 sei die Reichsbank „eine politisch machtlose Institution und willfähriger Handlanger einer zerstörerischen Politik“ gewesen, heißt es in einer wissenschaftlichen Studie zur deutschen Zentralbankgeschichte, die 2017 von der Bundesbank in Auftrag gegeben worden war.