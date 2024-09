Geldpolitik Bundesbank-Präsident erwartet keine schnellen Zinssenkungen

Die Bundesbank plädierte zudem erneut für eine Reform der Schuldenbremse. Nagel verwies darauf, dass die Verschuldungsquote in Deutschland nicht mehr weit weg sei von der 60 Prozent-Obergrenze gemessen am Bruttoinlandsprodukt, die in den europäischen Verträgen von Maastricht vorgesehen ist. „Hier kann es dann in der Tat sinnvoll sein, durch eine moderate Reform der Schuldenbremse den fiskalischen Spielraum etwas zu vergrößern, solange Deutschland die europäischen Schuldenregeln erfüllt“, sagte Nagel. Er verwies auf Mehrausgaben etwa für Klimaschutz und Verteidigung, die auf der Dringlichkeitsliste nach oben rückten. 2023 war die Schuldenquote Deutschlands auf 63,7 Prozent gesunken.