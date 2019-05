Deutlicher Rückgang erwartet : Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht Mai-Daten

In der Regel werden mit dem Beginn der wärmeren Jahreszeit unter anderem auf dem Bau und in der Gastronomie wieder verstärkt Mitarbeiter eingestellt. Foto: Julian Stratenschulte.

Nürnberg Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht heute die Arbeitslosenzahlen für Mai. Von der Deutschen Presse-Agentur befragte Ökonomen rechnen im Zuge des üblichen Frühjahrsaufschwungs erneut mit einem deutlichen Rückgang.

Nach ihren Berechnungen waren in dem Frühlingsmonat 2,164 Millionen Menschen ohne Job. Das wären rund 65.000 weniger als im April und rund 150.000 weniger als vor einem Jahr.

Aber auch ohne saisonale Einflüsse wäre die Zahl der Arbeitslosen nach Einschätzung der Volkswirte gesunken - und zwar zwischen 5000 und 10.000. In der Regel werden mit dem Beginn der wärmeren Jahreszeit vor allem in Gärtnereien, der Landwirtschaft, auf dem Bau und in der Gastronomie wieder verstärkt Mitarbeiter eingestellt. Davon profitieren auch Arbeitslose.