Vertragslaufzeiten und Telefonverträge : Der Bund sagt Kostenfallen den Kampf an

Verträge, die am Telefon abgeschlossen werden, sollen künftig in Textform bestätigt werden müssen. Foto: dpa/A3386 Uli Deck

Berlin Die Bundesregierung will Verträge für Verbraucher gerechter gestalten. So sollen etwa Laufzeiten und Kündigungsfristen deutlich reduziert werden.

Am Telefon aufgeschwatzte Verträge oder überlange Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen – Verbraucher sollen besser vor Abzocke geschützt werden. Die schwarz-rote Koalition macht ernst mit ihren Gesetzesplänen für faire Verbraucherverträge und will Kostenfallen künftig einen Riegel vorschieben. Nach den Plänen von Verbraucherschutzministerin Christine Lambrecht (SPD) soll unter anderem die Laufzeit von Verträgen etwa für Handys, Fitnessstudios oder Zeitungs-Abos auf ein Jahr begrenzt werden. Auch Kündigungsfristen werden hier deutlich verkürzt.

Mit solchen „Ärgernissen“ müsse aufgeräumt werden, sagte Lambrecht am Freitag in Berlin: „Es muss klar sein, dass Verbraucherinnen und Verbraucher hier in ihren Rechten gestärkt und nicht mit unfairen, überlangen Laufzeiten geknebelt werden.“ Eckpunkte hatte das Justizministerium bereits Mitte März vorgelegt. Angestrebt werde, dass die Gesetzespläne „so schnell wie möglich“ verabschiedet würden, um die Verbraucherrechte zu stärken, sagte Lambrecht. Der nächste Schritt ist ein Kabinettsbeschluss, dann ist das Parlament am Zug.