Schiffbau : Bund fordert Eigentümer-Betrag zur Rettung der MV-Werften

Blick auf das Gelände der MV-Werften mit Krananlagen in Wismar. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Die Bundesregierung hat Hilfe zugesagt, umd Arbeitsplätze zu retten. Doch ein Bekenntnis der chinesischen Eigentümer stehe laut Wirtschafts-Staatssekretär Udo Philipp aus.

„Wir stehen an der Seite des Unternehmens und seiner Beschäftigten, um diese schwere Zeit gemeinsam durchzustehen. Es liegt jetzt einzig an den Eigentümern, ebenfalls einen angemessenen Beitrag zu leisten“, sagte Wirtschafts-Staatssekretär Udo Philipp der Deutschen Presse-Agentur. Dazu sei der Eigentümer, der Konzern Genting Hongkong, derzeit aber nicht bereit. Es fehle ein klares Bekenntnis der Eigentümer zu ihrer Werft. „Das ist enttäuschend und gefährdet viele Tausend Arbeitsplätze in der Region“, sagte Philipp.