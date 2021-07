Geldpolitik : Britische Banken dürfen Dividenden zahlen

Die britische Notenbank hebt die wegen der Corona-Krise verhängten Beschränkungen für große Geldhäuser des Landes mit sofortiger Wirkung auf. Foto: Uncredited/Bank of England/dpa

Die Europäische Zentralbank ls Aufsichtsbehörde will anders als die Bank of England allzu stark sprudelnde Ausschüttungen weiter verhindern und mahnt zum Maßhalten.

Die größten britischen Banken dürfen für 2020 wieder unbeschränkt Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten. Die britische Notenbank hob die wegen der Corona-Krise verhängten Beschränkungen für große Geldhäuser des Landes am Dienstag mit sofortiger Wirkung auf.

Auch die großen Banken im Euroraum können in Sachen Dividenden mit Lockerungen rechnen. Doch die Europäische Zentralbank (EZB) als Aufsichtsbehörde will anders als die Bank of England allzu stark sprudelnde Ausschüttungen weiter verhindern.