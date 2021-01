Lücke in Corona-Verordnung : Bremen will nun doch keinen Hausbesuch von Friseur erlauben

Bremen will nun doch keinen Hausbesuch von Friseur erlauben

Lücke in Corona-Verordnung

Harrchnitt fällig? In Bremen darf der Friseur trotz Corona zu Kunden ins Haus kommen. Foto: Harald Tittel/dpa

Bremen Wenn Du nicht zum Friseur darfst, kommt der Friseur zu dir? In Bremen sah es für einen Moment so als, als sei das trotz Corona möglich. Doch auch die Bremer müssen weiter selbst zur Schere greifen.

Das Bundesland Bremen will eine Lücke in der Corona-Verordnung zum Hausbesuch von Friseuren schließen. Derzeit seien mobile Friseurbesuche erlaubt, sagte ein Sprecher des Gesundheitsressorts am Mittwoch. „Das soll jetzt geändert werden.“