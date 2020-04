Standort gesichert : Bosch Homburg bis 2025 abgesichert

Bosch sichert den Fortbestand des Standortes Homburg bis 2025 mit einer Standort-Sicherungsvereinbarung, die auch Investituionen in neue Produkte und Projekte umfasst. Foto: dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Homburg Werkleitung und Betriebsrat von Bosch in Homburg haben am Donnerstag eine Einigung zur Absicherung des Standortes bis zum Jahr 2025 erzielt.

Monatelang wurde am Bosch-Standort in Homburg heftig darüber gerungen, wie eine Absicherung der Produktion und der Erhalt von möglichst vielen Artbeitsplätzen für die nächsten Jahre ausehen könnte. Am Donnerstag wurde nun endlich eine Einigung erzielt, die den Bestand von Bosch in Homburg bis ins Jahr 2025 absichert. Die Einigung umfasst mehrere Maßnahmen. Ihnen müssen die Beschäftigten jedoch noch zustio´mmen. Diese Zustimmung gilt jedoch als sicher, zumal auch der Bosch-Konzern durch die Corona-Krise sowie zurückgehende Pkw-Verkaufszahlen auf nahezu allen Weltmärkten in ein heftiges Fahrwasser geraten ist.

Wichtigster Punkt für die 4450 Mitarbeiter am Standort in Homburg dürfte sein, dass betriebsbedingte Kündigungen für die Laufzeit der Vereinbarung ausgeschlossen werden. Weiterhin wird eine Möglichkeit zur Absenkung der Arbeitszeit ab Januar 2021 vereinbart. Das Maßnahmenpaket sieht auch vor, dass das tarifliche Zusatzgeld (intern T-Zug genannt) für alle Tarifmitarbeiter verpflchtend in acht freie Tage umgewandelt wird. Zudem kann bei Bedarf die Arbeitszeit der Tarifmitarbeiter um bis zu drei Stunden pro Woche reduziert werden. Darüber hinaus leisten die Tarifmitarbeiter einen finanziellen Beitrag durch die Reduzierung einer standortspezifischen Entgeltkomponente. Auch die außertariflichen Mitarbeiter beteiligen sich mit einem finanziellen Beitrag.

Die Zustimmung der Belegschaft zu dem Maßnahmenpaket vorausgesetzt verpflichtet sich Bosch im Gegenzug dazu, in die Fertigung von Komponenten der mobilen Brennstoffzelle sowie in weitere Wasserstoffanwendungen zu investieren. Zudem wird der Produktionsstandort um ein weitreres wichtiges Projekt gestärkt. Vorgesehen ist demnach, das Bosch in Homburg Leitwerk für die Dieselausrüstung von Nutzfahrzeugen (NKW) wird. Zu diesem Zweck wird eine Fertigungslinie für Injektoren nach Homburg verlegt und gleichzeitig die Fertigung künftiger Injektor-Generationen in Homburg gestärkt. Die Standort-Vereinbarung sieht zudem vor, dass Bosch in Homburg weiter über Bedarf ausbildet.