Flugzeuigbauer Boeing-Chef tritt Ende des Jahres ab

Der Flug einer Boeing 737-9 Max von Alaska Airlines am 5. Januar sei für den Konzern ein Wendepunkt gewesen, schrieb Calhoun an die Mitarbeiter. „Die Augen der Welt sind auf uns gerichtet.“Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an. Die Boeing-Aktie legte kurz nach Handelsbeginn in New York um rund zwei Prozent zu. Seit dem Jahreswechsel hatte sie mehr als ein Viertel an Wert eingebüßt.