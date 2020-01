Auslieferung ab 2021 : Boeing absolviert Erstflug des neuen Modells 777X

Die ersten Flugzeuge der 777X-Reihe sollen 2021 ausgeliefert werden. Foto: Ted S. Warren/AP/dpa.

Seattle Der amerikanische Flugzeugbauer Boeing hat sein neues Modell 777X erfolgreich in die Luft gebracht. Der Erstflug am Samstag (Ortszeit) habe drei Stunden und 51 Minuten gedauert und sei erfolgreich verlaufen, teilte Boeing in Seattle (Bundesstaat Washington) mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa