E-Automobilität : BMW startet Serienproduktion des „Tesla-Fighters“ i4

Auf der Automesse in Barcelona wurde das Modell i4 bereits vorgestellt. Foto: David Zorrakino/EUROPA PRESS/dpa

München Die Umstellung der Produktion auf den Bau von E-Autos ist bei dem Münchener Autobauer in vollem Gange. Nun sind die ersten Serienexemplare des i4-Modells fertig.

Drei Monate nach dem Elektro-SUV BMW iX hat der Autobauer auch die Serienproduktion des vollelektrischen BMW i4 gestartet. Im Stammwerk München lief am Freitag das erste Fahrzeug vom Band.

„Der Anlauf des BMW i4 ist ein Meilenstein für dieses Werk und seine Mannschaft auf dem Weg in Richtung E-Mobilität“, sagte Produktionsvorstand Milan Nedeljković. „Ab 2023 besitzt mehr als die Hälfte aller Fahrzeuge aus München einen elektrifizierten Antrieb. Der überwiegende Teil davon wird vollelektrisch motorisiert sein.“

Bisher bauen in München rund 7000 Mitarbeiter täglich etwa 1000 Autos der 3er- und 4er-Reihe sowie 2000 Benzin- und Dieselmotoren. Aber zum Jahresende wird die Produktion der Vierzylinder-Motoren nach Hams-Hall in England und Steyr in Österreich verlagert. 2024 soll die Verlagerung des Münchner Motorenbaus abgeschlossen sein.