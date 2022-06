Autobauer : BMW: Staatsanwaltschaft durchsucht Büros

Die Zentrale des Autobauers BMW in München. Die Staatsanwaltschaft durchsuchte einige Büros. Foto: Alexander Heinl/dpa

München Es geht um Dutzende von Motorbränden bei BMW-Autos in Südkorea. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft München hat nach Angaben von BMW am Mittwoch Geschäftsräume in der BMW-Konzernzentrale und in Steyr durchsucht.