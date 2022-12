Twitter-Chef : Bloomberg: Musk nicht mehr reichster Mensch der Welt

Twitter-Chef Elon Musk erreicht in den Ranglisten der Superreichen nicht mehr den ersten Platz. Foto: Susan Walsh/AP/dpa/Archiv

New York Der Twitter-Kauf sowie Aktienkurs-Verluste beim Autobauer Tesla schmälern das Vermögen des Unternehmers, wie aus Ranglisten hervorgeht. Demnach ist jetzt ein Franzose reichster Mensch der Welt.

Der Twitter-Chef und Tech-Milliardär Elon Musk ist in den Ranglisten der Superreichen auf Platz zwei zurückgefallen. In den Rankings „Bloomberg Billionaires“ und „Forbes“ belegte der bisherige Spitzenreiter am Mittwoch Platz zwei hinter dem französischen Unternehmer Bernard Arnault vom Luxusgüterkonzern LVMH. Damit verliere Musk zum ersten Mal seit 2021 den Titel als reichster Mensch der Welt, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg.