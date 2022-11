Spar-Tipps : Black Friday 2022: Achtung Schnäppchen-Fallen – wir verraten, wie Sie schlechte Deals entlarven

Trotz oder gerade wegen der anhaltenden Inflation ist der Black Friday und Cyber Monday in aller Munde. Dennoch warnen Verbraucherschützer, denn die Aktionstage sind keine Schnäppchen-Garantie.

Vor allem in Online-Shops wird rund um den Black Friday und Cyber Monday am 25. und 28. November 2022 mit zahlreichen Rabattaktionen um die Gunst der Kunden geworben. Oder besser gesagt mit vermeintlichen Schnäppchen. Ob ein Angebot wirklich günstig ist, gilt es von Fall zu Fall zu prüfen, denn „was Online-Shops versuchen als exklusives Schnäppchen zu verkaufen, kann in Wahrheit sogar teurer sein als ein reguläres Angebot“, warnt die Verbraucherzentrale Saarland.