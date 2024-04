Digitalwährung Bitcoin steigt nach Kurseinbruch wieder

Die Digitalwährung Bitcoin hat sich nach einem stärkeren Kursverlust am Wochenende am Montag leicht erholt. Der Kurs stieg wieder über die Schwelle von 66.000 Dollar. Am Freitag war der Bitcoin noch mit rund 71.000 Dollar bewertet worden. Am Samstag stürzte er dann auf unter 62.000 Dollar. Mit dem aktuellen Kurs von rund 66.000 Dollar liegt die älteste Kryptowährung in diesem Jahr aber immer noch rund 50 Prozent im Plus.