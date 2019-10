Vorwurf: Versuchter Betrug : BGH urteilt am 31. Oktober zu Ex-Deutsche-Bank-Chefs

Karlsruhe/Frankfurt 17 Jahre nach der Pleite des Medienkonzerns Kirch beschäftigt die Rolle der Deutschen Bank noch einmal den Bundesgerichtshof (BGH). Im Mittelpunkt stehen die drei früheren Vorstandschefs Rolf Breuer (81), Josef Ackermann und Jürgen Fitschen (beide 71).

Das Landgericht München I hatte sie 2016 von Betrugsvorwürfen freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft will weiter eine Verurteilung erreichen und hat Revision in Karlsruhe eingelegt. Die Richter wollen ihr Urteil am 31. Oktober verkünden, wie der Senat nach der Verhandlung am Dienstag bekanntgab. (Az. 1 StR 219/17)