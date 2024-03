Verbraucher Besserer Service für Postbank-Kundschaft geplant

Die Deutsche Bank kommt mit dem Abarbeiten der Probleme bei der Postbank voran, sieht sich aber beim Thema Servicequalität noch nicht am Ziel. „Wir werden zu Ende März, wie zuletzt angekündigt, den Rückstau bei den kundenkritischen Prozessen, die auch Gegenstand der Anordnungen der Bafin waren, bewältigt haben und arbeiten weiter an Verbesserungen“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bank der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.