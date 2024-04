Arbeitsmarkt Beschäftigung von Geflüchteten nimmt zu

Terzenbach will es künftig vermeiden, gerade die weitgehend gut vorgebildeten Ukrainer zu lange in Deutsch- oder anderen Kursen verharren zu lassen. Es gelte, die Menschen schnell in den Job zu bringen. Die Qualifizierung solle dann aber weitergehen, um dem Mangel besonders an Fachpersonal zu begegnen. „Wenn Geflüchtete Arbeit aufnehmen, darf man nicht aufhören, Sprache zu fördern und in Qualifizierung zu investieren. Früher hat man, wenn die Menschen in Arbeit waren, häufig aufgehört, sie in irgendeiner Art und Weise weiter zu fördern“, sagte er.