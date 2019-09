Studie : Westliche Staaten investieren an der Seidenstraße

Berlin Westliche Staaten stehen nach einer neuen Bertelsmann-Studie China bei Investitionen in den Schwellenländern der sogenannten Seidenstraße in nichts nach. Die am Montag veröffentlichte Untersuchung „Was der Westen entlang Chinas neuer Seidenstraße investiert“ zeige: Aus westlichen Ländern seien zwischen 2013 und 2017 insgesamt etwa 290 Milliarden US-Dollar (etwa 264 Milliarden Euro) in die untersuchten „Belt & Road“-Länder geflossen gegenüber etwa 285 Milliarden US-Dollar (etwa 260 Milliarden Euro) aus China.

