Weitere Beratung im Abgeordnetenhaus : Berliner Senat beschließt Mietendeckel

Berlin Der Berliner Senat hat den geplanten Mietendeckel endgültig beschlossen – und bringt das bundesweit umstrittene Gesetz nun zur weiteren Beratung in das Abgeordnetenhaus ein. Dort wird der Gesetzentwurf in den nächsten Wochen und Monaten weiterdiskutiert.

Im Januar oder Februar 2020 soll er dann endgültig beschlossen werden und spätestens im März in Kraft treten. Das teilte Senatssprecherin Claudia Sünder am Dienstag mit. Die Rot-Rot-Grüne Landesregierung will die Mieten für 1,5 Millionen vor 2014 gebaute Wohnungen fünf Jahre auf dem Stand von Mitte 2019 einfrieren und für Neuvermietungen Obergrenzen je nach Alter und Ausstattung der Wohnung festlegen.