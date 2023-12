Energie Berlin kauft Fernwärmenetz von Vattenfall

Vattenfall will sich von fossilen Energieträgern verabschieden und stellte sein Geschäft mit Fernwärme in Berlin auf den Prüfstand. Doch eine endgültige Entscheidung über einen Verkauf stand bis zuletzt aus. Dennoch hatte das Unternehmen erst kürzlich Investitionen von 200 Millionen Euro in das Netz angekündigt.